Гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 марта

13:40, 25 марта 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается 26 марта в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Днём прогнозируется небольшой дождь, ночью – без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Днём будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду, ночью ветер переменный.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от +7 до +12.

Атмосферное давление будет ниже нормы.