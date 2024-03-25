Гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 марта
Облачная с прояснениями погода ожидается 26 марта в Псковской области, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Днём прогнозируется небольшой дождь, ночью – без существенных осадков.
Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.
Днём будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду, ночью ветер переменный.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до -5 градусов, днём – от +7 до +12.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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