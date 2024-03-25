Мужчина украл из торгового центра в Великих Луках музыкальную колонку

12:54, 25 марта 2024, ПАИ

Мужчина украл из торгового центра в Великих Луках музыкальную колонку, пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Кража произошла 16 марта. Колонку похитили из магазина бытовой техники и электроники в торговом центре на улице Вокзальной. Сумма причинённого ущерба составила 19 800 рублей.

Сотрудники полиции по горячим следам установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 28-летний житель Новосокольников. Он дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.