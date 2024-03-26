От розетки до розетки: какие перспективы ждут электромобили в Псковской области

11:01, 26 марта 2024, ПАИ

Не углеводородами едиными жив личный транспорт. Некоторые псковичи поняли это раньше других, поэтому обзавелись автомобилями на электрической тяге и теперь экономят семейный бюджет, внося посильный вклад в дело экологии Псковской области.

Сколько в Пскове электромобилей, чем они хороши для небольшого города, где находятся «розетки» для таких машин, почему в регион не едут обладатели «электричек» и отчего пустует новая зарядная станция на улице Пушкина, выясним вместе с автоэкспертом Павлом Шутовичем.

Ещё одна игрушка

По данным УГИБДД УМВД России по Псковской области, в 2022 году в Псковской области на учёте стояли 103 электромобиля, в том числе 63 с гибридными двигателями. В 2023 году – уже 226, в том числе 149 гибридов. Всего в регионе зарегистрировано 363 тысячи 297 единиц личного транспорта. То есть пока доля электрического транспорта, что называется, не превышает статистическую погрешность. Но тенденцию к росту интереса автомобилистов к электрокарам отрицать тоже невозможно. В соседнем Санкт-Петербурге с населением в 5,5 млн человек электромобилей, к слову, тоже немного - всего две тысячи.

Павел Шутович стал первым псковичом, который пересел с ДВС (двигатель внутреннего сгорания) на электрический мотор в далёком 2017 году. Пересел – и не пожалел. Семь лет спустя число электроавтолюбителей в Пскове кратно увеличилось.

«Лично я знаю около 20 владельцев таких авто, – рассказал Павел Шутович, создавший для псковских владельцев электромобилей специальный чат в телеграме. – Это не считая тех китайских электрокаров, которые сейчас в изобилии начали появляться у состоятельных псковичей, но не в качестве основного средства передвижения, а как игрушка-дополнение к бензиновому или дизельному транспорту. Для богатых людей это ещё один гаджет, правда, гаджет довольно дорогой за 6-9 млн рублей и, к сожалению, китайский».

Спрос на китайские «гаджеты», уверен Павел, возник из-за ухода с российского рынка основных европейских дилеров, а «богатым людям хочется чего-то нового».

«Есть в Пскове и премиальные электромобили вроде крутой Tesla, Audi e-tron за 7 миллионов рублей, Zeekr 001 за 5-6 миллионов, просто их владельцы не светятся. Это крупные застройщики, руководители банков, депутаты. Но это такой премиум, который покупают не чтобы экономить, а чтобы показать: «Смотрите, какая у меня машина!» На них катаются раз в неделю, а всё остальное время держат в гараже», – считает автоэксперт.

Электродвадцатка, которая состоит в профильном чате, – люди, осознанно подходившие к покупке именно электромобиля, рассчитывая на экономию и удобство. Самый популярный среди них автомобиль – относительно недорогой Nissan Leaf.

«Вот мой одноклассник Миша Пасько, владелец сети кондитерских, для доставки приобрел как раз такой электромобиль. Ему пришлось перепаковать батарею, чтобы увеличить запас хода до 300 км. В результате теперь у него есть автомобиль до миллиона рублей, у которого стоимость 100 км всего около 40 рублей. Это если заряжаться от домашней розетки, а если на одной из двух городских зарядок – будет вообще бесплатно. Наверное, пока бесплатно», – предположил Павел Шутович.

Постоянный ток с переменным успехом

Электромобили могут заряжаться двумя видами тока. Очень быстро – постоянным, который подаётся на городских зарядных станциях, медленнее – переменным, от розетки, которая есть дома у каждого из нас, или от недорогой уличной зарядной станции.

В «Раздолье» и у отеля «Барселона» на Юбилейной как раз стоят такие дешёвые зарядки с переменным током. Для постояльцев приемлемо: приехал переночевать – и за 5–6 часов зарядил электромобиль. В «Барселоне» уточнили, что их зарядка пользуется спросом еженедельно, но заряжаются с её помощью не гости отеля, а «залётные» электромобилисты. Денег с них, кстати, не берут. В Пскове установился просто какой-то «электрический» коммунизм.

Ехать на электромобиле в Псков рискуют немногие туристы. Зарядок на трассе по пути из Санкт-Петербурга в Пскове нет, поэтому либо автомобиль должен быть с хорошим запасом хода, либо путешественник рисковым.

Быстрых станций в Пскове тоже пока только две – на улице Пушкина у театра и у бассейна «Барс» на улице Калинина. Запускаются через приложение, работают, правда, с переменным успехом.

На Пушкина получается зарядиться не всегда: нужно подгадать момент, чтобы парковка рядом с этой станцией была свободна. И то зарядиться там без нарушения ПДД не получится: потому что станция находится слишком близко к пешеходному переходу и запарковать автомобиль за пять метров до него, как положено по правилам, не выйдет. Плюс там пока нет знака, что парковка автомобилям с двигателями внутреннего сгорания запрещена. В крупных городах такие знаки предусмотрены. Кроме того, по задумке, заряжаться от этой станции могут сразу три электромобиля, но в реальности запарковаться может только один, до остальных кабель просто не дотянется.

В городе полно более удачных мест для установки зарядных станций, уверен Павел Шутович. Например, у главного корпуса ПсковГУ, у пятачка с часами на пересечении улицы Ленина и Октябрьского проспекта или на парковке у старого рынка тоже неподалеку от театра.

«А ведь такие станции могли бы быть очень удобными для транзитников, которые через Псков едут из Белоруссии в Петербург, да и для остальных гостей города и региона. Если думать о федеральной трассе до Петербурга, то там нужна минимум одна зарядка в Луге или где-то на границе Псковской и Ленинградской областей, и люди бы поехали. Хорошо бы ещё станции появились в Печорах, Пушкинских Горах – наших главных туристических местах», – подал идею Павел Шутович.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко рассказала, что из федеральной казны регион получил 19 млн рублей на установку в этом году ещё семи зарядных станций для электромобилей. Говорить о точных адресах пока рано – продолжается работа с потенциальными инвесторами, а кое-где решается ещё и вопрос с участками земли. По планам, в Пскове установят четыре из семи зарядок, ещё одна появится в Великих Луках.

«Электричка» дешевле

В семье Павла сразу два электромобиля. Владелец признает, что транспорт очень удобный для каждодневной езды по городу: бесшумный, экологичный, его не нужно постоянно прогревать на морозе, к тому же «электричка» в 10 раз дешевле в обслуживании, чем обычная машина.

«Но некоторые парируют: зачем, мол, платить миллион, если можно купить «Жигули» за 500 тысяч, а остальные 500 потратить на топливо. А что будет потом, их не интересует», – сожалеет автоэксперт.

Но электромобиль в реалиях практически полного отсутствия инфраструктуры подойдёт не всем. К выбору в пользу электрического мотора надо подходить осознанно, чтобы потом он не докучал: «ой, разрядился», «негде зарядиться». Это машина для тех, кто готов рассчитывать свои ежедневные поездки, учитывая, что запас хода у недорогих моделей до 150 км зимой и до 200 км летом. К тому же нужно понимать, есть ли у вас запасной вариант, если нет, не случится ли форс-мажор, при котором понадобится далёкая поездка.

«Как и во всём, есть свои неудобства, но они с лихвой компенсируются удобствами, – заверил Павел Шутович. – Мы в семье на своих электромобилях за день суммарно проезжаем около 120–130 км. Это с учётом того, что живём за городом и несколько раз в день катаемся в Пскове, чтобы в разное время отвезти детей в школу, а вечером ещё и на секции. Электромобили я заряжаю дома от обычной розетки, то есть буквально как телефон. За месяц такой езды плюс питание дома в 200 кв. метров электричество мне обходится в 2500 рублей. Если ночной тариф подключить, будет ещё дешевле».

Пока ещё с покупкой недорогого электроавтомобиля можно уложиться в миллион рублей, но уже с 1 апреля Россия перекроет канал частного параллельного импорта автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по заниженным таможенным ставкам. Ожидается, что в результате иностранные электромобили, китайские в том числе, подорожают для россиян на 30%.