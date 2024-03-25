Креативный лагерь для школьников начал работать в ПсковГУ
Креативный лагерь для школьников начал работать в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
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Фото: Пресс-служба ПсковГУ
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Фото: Пресс-служба ПсковГУ
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Фото: Пресс-служба ПсковГУ
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Фото: Пресс-служба ПсковГУ
Для участников подготовили несколько направлений: школа молодых предпринимателей и разговорный английский, медиаинтенсив и разговорный английский.
В рамках смены «Школа молодых предпринимателей» учащимся расскажут о доходах и их источниках, а также научат планировать. А участники «Медиаинтенсива» посетят Псковское агентство информации и своими глазами увидят работу журналистов и процесс подготовки материалов к изданию.
Кроме того, все участники интенсива смогут посетить занятия по английскому языку в разговорном клубе.
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