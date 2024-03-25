«Поймал трофей – отпусти»: добрая традиция псковских рыболовов

19:53, 25 марта 2024, ПАИ

Правилу отпускания рыб размером менее допустимого к вылову следует уже добрая половина рыболовов. А крупную рыбу вы отпускаете? А очень крупную? А вот псковские рыболовы с радостью даруют свободу и восьми-, и десятикилограммовым щукам.

Тенденция, однако

Хорошая тенденция намечается в последние годы на псковских водоёмах. Если раньше большинство рыболовов-любителей вели учёт самых крупных пойманных рыб и каждый такой раз выкладывали на рыболовных форумах свои фото и видео с трофеями, то сейчас, во всяком случае именно этой зимой, замечен обратный процесс – рыболовы всё чаще делятся своими видео и фото с отпусканием рыбы. И не просто рыбы, а именно крупных, рекордных для себя экземпляров. Пока в главной роли трофеев, обретших свободу, выступают щуки, но и с другими видами рыб это тоже происходит, просто зубастая хищница в уловах встречается чаще, да и более она фотогеничная получается.

Я не думал, что у нас на Псковщине столько сторонников движения «поймал – отпусти трофейную рыбину». Регулярно общаясь с более чем сотней друзей и знакомых, объединённых одним увлечением (рыбалкой), два дня назад получил от одного из них красивое видео, где рыболов с радостью и нежностью отпускает восьмикилограммовую щуку в узкую лунку во льду Псковского озера. Видео и удивило, и порадовало, и заинтересовало одновременно. Связался с этим рыболовом, поздравил его с такой прекрасной рыбалкой, расспросил, что, да как, да почему. И оказалось, что он такой не один. И он поделился видео своего товарища, который в эту зиму и тоже на льду Псковского озера отпустил крупную щуку. А тот товарищ, в свою очередь, прислал видео ещё одного знакомого с ещё более крупной крокодилицей, отпущенной под лёд. Молодцы псковские рыболовы! Все трое любезно поделились видео с читателями ПАИ, за что им огромное спасибо, и каждый из них коротко рассказал, как это было и как они к этому пришли.

6 кг! 8 кг! 10 кг! Кто больше?

Пскович Александр Николаев, 62 года, слесарь-сантехник:

«15 марта на Псковском озере у острова Каменка поймал щуку весом примерно семь-восемь килограммов, на льду взвесить нечем было. Отпустил. Пусть спокойно готовится к нересту. Это самая крупная щука, которую я поймал в своей рыбацкой жизни. Мелких щук, которые до килограмма весом, отпускаю всегда. А крупных начал отпускать с прошлого года. Сезон 2023-2024 очень хороший по хищнику – и судаков половили, и щук, и окуня. Домой с рыбалки прихожу не без улова, а по щукам отдаю предпочтение зубастым хищницам весом один-два килограмма, вот они очень вкусные, особенно котлеты из них. А «мамки» пусть дают потомство», – рассказал по телефону Александр Николаев.

15 марта 2024 года. Псковское озеро. Александр Николаев отпускает щуку весом примерно семь-восемь килограммов

Михаил Шолохов, 55 лет, Псков:

«28 января 2024 года, северная часть Псковского озера. Щука примерно семь-восемь килограммов. Я её со скрипом едва-едва протащил в лунку 130 миллиметров диаметром. И сразу же отпустил её, попросив товарища снять видео – взглянула щучка на голубое небо и быстрее назад. Это уже третья «восьмёра» в моей рыболовной жизни, которую я отпустил. Был отпущен и сазан весом 8,3 килограмма. Отпускаю рыбу давно, и не только крупную. Но пришёл к этому не сразу, прошёл свой путь, преодолел много искушений. В молодые годы я в одиночку прошёл сотни километров, а пожалуй, и добрую тысячу по хариусным и форелевым речушкам и ручьям, без улова редко оставался. Но очень скоро стал возвращаться с таких рыбалок с пустой корзинкой. Мне стало понятно, что, отпустив, я получаю больше эмоций, удовлетворения и радости. У меня всегда вопрос к себе, к рыболовам – а нужно ли по 50 килограммов ловить? Ведь не голодные мы, и другой еды вполне хватает», – объяснил свою философию и отношение к рыбалке Михаил Шолохов.

28 января 2024 года. Псковское озеро. Михаил Шолохов даёт свободу щуке весом семь-восемь килограммов

Константин Зубрилин, 34 года, Псков, главный механик:

«28 января 2024 года, Псковское озеро, Балсово. Щука девять-десять килограммов и длиной больше метра. Выудил из лунки 130 миллиметров диаметром, выуживал не менее десяти минут. Сквозь лунку тащил медленно и аккуратно, стараясь не повредить рыбину. С товарищем сразу же попытались её отпустить, но обратно в лунку зубастая не пролазила. Просверлили вторую (двойную) лунку параллельно первой, и только тогда наша щука с удовольствием помахала нам хвостиком. Эмоции, адреналин – через край, руки тряслись, сердце из груди выскакивало. Это была самая крупная щука, которую я когда-либо ловил, и, естественно, самая крупная, которую отпустил. Отпускать начал два года назад, насмотревшись видео именитых спортсменов-рыболовов из Питера. Вот у кого надо поучиться ловить рыбу, отпускать её и любить природу», – заключил Константин Зубрилин, комментируя видео со своим участием.

28 января 2024 года. Псковское озеро. Пять секунд назад Константин Зубрилин отпустил щуку весом девять-десять килограммов

Люди с большим сердцем

Я уже без малого двадцать лет пишу о псковской рыбалке и веду для себя учёт самых крупных рыб, пойманных псковскими рыболовами на наших водоёмах и о которых мне стало известно. Так, например, по моим сведениям, самая крупная щука весом 17 килограммов 200 граммов длиной 131 сантиметр была выловлена из реки Великой в 2013 году псковичом Эдуардом Петренко. Но с сегодняшнего дня начинаю новый отсчёт – отсчёт рекордам в отпускании рыбы. И тройка лучших рыболовов в этой номинации уже определилась.



Фото: Фото предоставлено героями публикаций



Фото: Фото предоставлено героями публикаций



Фото: Фото предоставлено героями публикаций





Мы обязательно посмотрим фильмы с участием спортсменов из Санкт-Петербурга, но учиться отпускать всё же будем у наших псковских рыболовов Александра, Михаила и Константина. Я думаю, что они все, перед тем как вернуть в родную стихию свою очередную щуку, загадывают желания, которые обязательно исполняются. По-другому у таких людей с доброй душой и большим сердцем и быть не может.