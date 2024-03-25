Шесть наград взяли великолучане на чемпионате Вологды по спортивной гимнастике

14:04, 25 марта 2024, ПАИ

Шесть наград взяли великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика», на открытом чемпионате Вологды по спортивной гимнастике памяти В. Н. Кошурина. Состязания прошли в Вологде с 19 по 22 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Атлетика».

В соревнованиях по многоборью приняли участие более 100 спортсменов.

Золотых наград удостоились Владислав Сироткин, Фёдор Цветков и Элина Войтова. Серебряная медаль на счету Романа Сироткина. Бронзу турнира забрали Александр Фомичев и Анастасия Баранова.

Тренируют спортсменов Юлия и Антон Горбаченковы.

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