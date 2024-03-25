Жительница Псковской области утопила дочку в туалете

13:35, 25 марта 2024, ПАИ

37-летняя жительница Псковской области утопила свою новорождённую дочку в туалете. О подробностях трагедии Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Бежаницкого районного суда, который рассматривал в отношении злоумышленницы сразу два уголовных дела - по ч. 1 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) и по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время родов).

7 сентября 2023 года в одной из деревень Дедовичского района подсудимая в состоянии алкогольного опьянения напросилась на ночевку к двоюродной сестре. Убедившись, что сестра с супругом спят и за её действиями не наблюдают, женщина похитила принадлежащие мужчине 10 000 рублей, сбежала и потратила их по своему усмотрению.

19 октября 2023 года преступница находилась у себя дома в селе Чихачёво Бежаницкого района, здесь она почувствовала, что скоро должна родить ребёнка. При этом к врачам нетрезвая роженица предпочла не обращаться, так как дважды уже становилась матерью и знала, что делать во время родов.

Дома она родила жизнеспособную девочку, руками разорвала пуповину. Затем женщина завернула девочку в фартук и положила себе под верхнюю одежду, чтобы скрыть малышку от случайных прохожих и знакомого, который оказался неподалёку. Со свёртком она проследовала в надворную постройку уличного туалета и бросила своего новорождённого ребёнка в выгребную яму уличного туалета.

Затем детоубийца извлекла из себя плаценту, которую также бросила в выгребную яму туалета, после чего вернулась домой. В результате преступных действий девочка скончалась через 20-30 минут с момента рождения от механической асфиксии верхних и нижних дыхательных путей каловыми массами.

По эпизоду с убийством ребенка суд признал смягчающими наказание обстоятельствами явку с повинной, активное способствование расследованию совершенного преступления, наличие на момент совершения преступления двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой по обоим составам преступлений, суд признал совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.