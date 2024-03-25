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Экономика

Винегрета не будет: 21 тонну свёклы не пропустили через границу в Псковской области

21 тонну свёклы, следующей в автотранспортном средстве из Белоруссии в Санкт-Петербург, не пропустили через пункт пропуска Долосцы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор в ходе документального контроля установил несоответствие сведений о получателе подкарантинной продукции, указанных в фитосанитарном сертификате, содержащимся в товаросопроводительных документах данным.

Ввоз 21 тонны свёклы на территорию России был запрещен.

Ранее сообщалось, что две собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области.

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