Винегрета не будет: 21 тонну свёклы не пропустили через границу в Псковской области
21 тонну свёклы, следующей в автотранспортном средстве из Белоруссии в Санкт-Петербург, не пропустили через пункт пропуска Долосцы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспектор в ходе документального контроля установил несоответствие сведений о получателе подкарантинной продукции, указанных в фитосанитарном сертификате, содержащимся в товаросопроводительных документах данным.
Ввоз 21 тонны свёклы на территорию России был запрещен.
Ранее сообщалось, что две собаки не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области.
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