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Культура

Две премьеры покажут в Великолукском драматическом театре в апреле

Две премьеры покажут великолучанам и гостям города в Великолукском драматическом театре в апреле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Музыкальный спектакль для детей «ЗвероПой» режиссёра, композитора Вероники Затула покажут 13 апреля в 11:00 и в 17:00, а также 14 апреля в 11:00. Автором стихов, которые легли в основу спектакля, является детский поэт Наталья Волкова.

«ЗвероПой» - это спектакль, который наполнен шумом моря и песнями про различных птиц, рыб и животных. А после представления дети смогут принять участие в интерактив-приключении по мотивам песен и поиграть с тактильными зайчиками и рыбками, а ещё посетить ароматный луг и искупаться в море, отметили в пресс-службе.

А также 26 и 27 апреля в 18:00 вниманию зрителей представят мистическую драму для подростков «Лисьи огни» (12+) режиссёра Анны Потаповой.

Пьесу написали в рамках II коллаборативной лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория» (город Омск). Спектакль расскажет о подростках, которых везут на реабилитационный семинар в качестве наказания за буллинг. Когда автобус останавливается на дороге под северным сиянием, то одна из пассажирок с насмешкой вспоминает историю о небесной лисице, которая иногда выходит на охоту. Но спустя какое-то время оказывается, что подросткам необходимо сделать снежный выбор, пояснили в пресс-службе аннотацию спектакля.

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