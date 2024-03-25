Автомобиль вылетел в кювет в Плюсском районе

16:21, 25 марта 2024, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет на 192-м километре трассы у деревни Заполье в Плюсском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















После вылета в кювет автомобиль опрокинулся.

Водителю оказывают помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.