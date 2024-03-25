Автомобиль вылетел в кювет в Плюсском районе
Автомобиль вылетел в кювет на 192-м километре трассы у деревни Заполье в Плюсском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
После вылета в кювет автомобиль опрокинулся.
Водителю оказывают помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
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