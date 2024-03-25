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Общество

За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в восемь раз

Tele2 продолжает развивать конвергентное решение в регионах своего присутствия и продлевает акцию «Три месяца бесплатного домашнего интернета» при первом подключении до 5 мая 2024 года. С момента первого запуска спецпредложения количество пользователей домашнего интернета Tele2 выросло в восемь раз. Акция привлекла и новых клиентов компании – 20 % подключившихся пользователей не являлись ранее абонентами Tele2. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

За год спрос на подключение домашнего интернета от Tele2 увеличился в восемь раз. Фото предоставили в пресс-службе Tele2

Акция «Три месяца домашнего интернета бесплатно» даёт возможность пользоваться безлимитным интернетом в доме или квартире без дополнительной оплаты и на любой оптимальной скорости. В рамках этой услуги также доступен цифровой сервис Wink, предлагающий 300 ТВ-каналов и более 60 000 единиц видеоконтента.

Подключение домашнего интернета доступно для тарифов линеек «Мой», Black и Premium. После трёх месяцев использования стоимость услуги зависит от региона подключения. Актуальные цены указаны на сайте tele2.ru и в мобильном приложении «Мой Tele2». Оплата происходит с единого лицевого счёта, а клиент может легко изменить мобильный тариф, сохранив текущий доступ к домашнему интернету. Самым популярным тарифом, на базе которого клиенты выбирают конвергентное решение, стал «Мой онлайн+».

Компания предлагает удобный формат подключения без обращения в абонентскую службу. Клиент может самостоятельно создать заявку в мобильном приложении или личном кабинете на сайте сотового оператора, выбрав необходимую скорость, оборудование, удобную дату и время приезда монтажника, а также завершить оформление с помощью цифровой подписи. При этом можно воспользоваться и традиционным способом подключения услуги: обратиться в любой салон связи Tele2 или дистанционный клиентский сервис.

«В конвергентном решении главное – цифровое удобство. Домашний интернет стал простым и доступным: нет бесконечных звонков и бумажной бюрократии. Теперь это просто дополнительная опция мобильного тарифа, которую можно активировать в приложении в несколько кликов. При этом пользователь может свободно менять свой тариф на любой другой, сохраняя доступ к домашнему интернету и оплачивая его одновременно с сотовой связью. В сочетании с бесплатным пробным периодом на три месяца предложение от Tele2 становится беспроигрышным вариантом», – отметил руководитель департамента управления конвергентным продуктом Tele2 Андрей Игнатенко.

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