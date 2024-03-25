Коллекцию Псковского музея пополнили ценные открытки

17:25, 25 марта 2024, ПАИ

Коллекция музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова пополнилась ценными экспонатами. Жительница Плюссы Ольга Павлова подарила музею коллекцию из 11 открыток конца XIX - начала XX века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Среди них есть ценнейшее фото, на котором запечатлена станция Плюсса Варшавской железной дороги (1914 год). Такой видел Плюссу Н. А. Римский-Корсаков и члены его семьи.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность дарительнице музея Ольге Павловой.

3 июля 1916 года. Село Дерелово в Галиции.