Коллекцию Псковского музея пополнили ценные открытки
Коллекция музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова пополнилась ценными экспонатами. Жительница Плюссы Ольга Павлова подарила музею коллекцию из 11 открыток конца XIX - начала XX века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Среди них есть ценнейшее фото, на котором запечатлена станция Плюсса Варшавской железной дороги (1914 год). Такой видел Плюссу Н. А. Римский-Корсаков и члены его семьи.
Выражаем искреннюю и глубокую благодарность дарительнице музея Ольге Павловой.
3 июля 1916 года. Село Дерелово в Галиции.
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