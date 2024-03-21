Юлия Пожидаева: Бюджет – живой организм, который видоизменяется и развивается

17:33, 25 марта 2024, ПАИ

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, комментируя итоги заседания профильного комитета, который состоялся сегодня, 25 марта, отметила, что в бюджете Пскова произошли изменения. Доходная часть выросла на 164,5 млн рублей, а расходная составила 194,8 млн рублей. В результате дефицит бюджета увеличился на 30 млн рублей.

«Надо понимать, что бюджет – это живой организм, он постоянно видоизменяется и развивается. Так, к примеру, город участвует в различных конкурсах на реализацию тех или иных программ, поэтому дополнительные средства поступают из вышестоящих бюджетов», – отметила Юлия Пожидаева.

Также она рассказала, что 2,9 млн рублей выделено на реализацию проекта «Беличий хуторок» в Овсище, 2,3 млн рублей – на возведение научной детской площадки в сквере Ветеранов, 30,3 млн рублей – на замену инженерных сетей на улице Некрасова. На развитие и содержание дорожной сети выделяется 19,4 млн рублей – на эти средства будет приобретено четыре единицы специальной техники.