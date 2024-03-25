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Общество

Псковские доноры могут поучаствовать во всероссийском конкурсе

Активисты донорского движения из Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Формула донорства», приуроченного к всероссийской премии за вклад и развитие донорства крови и костного мозга «Соучастие», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Принять участие в конкурсе «Формула донорства» могут некоммерческие и коммерческие организации различных организационно-правовых форм (службы крови, образовательные, научные и медицинские учреждения), волонтёры и общественные организаторы донорского движения, инициативные группы, органы власти различных уровней, СМИ и представители гражданской журналистики или индивидуальные участники.

Конкурс проводится по девяти номинациям. Подать заявку можно до 15 апреля на официальном сайте премии premiasouchastie.ru.

На учёте Станции переливания крови Псковской области находится 35 тысяч человек. Ежегодно донорами крови и компонентов крови становятся не менее четырёх тысяч псковичей.

Напомним, 67 псковичей вступили в регистр доноров костного мозга благодаря Всероссийской акции «Давай вступай» осенью прошлого года.

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