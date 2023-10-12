Более 60 псковичей вступило в регистр доноров костного мозга благодаря акции #ДавайВступай

16:52, 12 октября 2023, ПАИ

67 псковичей вступили в регистр доноров костного мозга благодаря акции #ДавайВступай. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению региона Марину Гаращенко.

Вчера в Пскове прошла акция по популяризации донорства костного мозга. В сентябре в мобильный пункт переливания крови пришёл сдать кровь 51 человек, в федеральный регистр доноров вступили 30. Всего в Псковской области потенциальных доноров костного мозга 200.

Стать донором костного мозга можно в любой день. Достаточно прийти на Станцию переливания крови по адресу: Псков, Интернациональный переулок, дом 4, заполнить анкету и сдать небольшое количество крови. Чтобы сэкономить время, анкету можно заполнить заранее через портал госуслуг.

Ранее псковичам рассказали, кто может стать донором костного мозга.

Подробнее об акции и марафоне в поддержку донорского движения костного мозга в Пскове – в фоторепортаже ПАИ.