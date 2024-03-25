14 пилотов зарегистрировались на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
14 пилотов зарегистрировались на Международную встречу воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 9 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.
На данный момент два пилота представляют Псковскую область – Владимир Богданов и Евгений Кравченко. Остальные пилоты представлены спортивными федерациями Москвы, Новгородской, Калужской, Московской, Ленинградской, Тульской, Томской и Нижегородской областей, а также Пермского края.
Регистрация на соревнования и тренировочный полёт состоятся 9 июня. На следующий день регистрация продолжится, а вечером пройдёт генеральный брифинг. 12 июня состоится открытие соревнований и общий старт аэростатов с территории крепости, а сами состязания пройдут с 11 по 15 июня. В последний день, 16 июня, произойдёт закрытие встречи и ночное свечение аэростатов.
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14 пилотов зарегистрировались на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
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