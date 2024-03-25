Две новые детские площадки появятся в Пскове

18:31, 25 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить в Пскове две новые многофункциональные детские площадки. Места для их монтажа он осмотрел вместе с главой Пскова Борисом Елкиным во время рабочего выезда по городу, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Площадки появятся в сквере 60-летия Октября (Четыре угла) и на улице Калинина.

В сквере планируется установить большой игровой комплекс с несколькими видами качелей недалеко от мультимедийного фонтана, запуск которого назначен на май. «Деревья можно будет пересадить, есть много свободного места», – сказал Борис Елкин.

Вторую площадку установят у бассейна «Барс». Ранее там уже была игровая зона, однако её демонтировали в связи с аварийностью. Часть элементов, пригодных для эксплуатации, оставили, теперь их планируют дополнить.

Ранее сообщалось, что к середине июля на Запсковье появится новая спортивная площадка.