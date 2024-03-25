«Их избивали резинами и палками»: Документ о жизни пленных красноармейцев в Островском районе опубликовал псковский архив

19:28, 25 марта 2024, ПАИ

Фрагмент из Акта специальной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в лагере для военнопленных в деревне Перевоз Островского района, опубликовал Государственный архив Псковской области в своём Telegram-канале.

Документ был составлен 18 мая 1945 года.

«Город Остров и район в июле 1941 года был оккупирован немецкими войсками, и в конце этого же года немецкими властями в деревне Перевоз был организован лагерь военнопленных – красноармейцев. Для размещения военнопленных были заняты каменные кладовые, не имеющие ни окон, ни потолка, сырые и холодные. Допрошенная в качестве свидетеля Фёдорова Мария Дмитриевна показывает: «Мне лично приходилось наблюдать из своего дома (он находился недалеко от лагеря), что находящиеся в лагере военнопленные были вечно голодные, раздетые, без обуви и головных уборов. Хлеба им выдавали 150 граммов в день. Другой пищи им не давалось. Смертность в лагере достигала десяти человек в день: трупы умерших складывали в общие ямы и зарывали их, когда эти ямы наполнялись по 80–100 трупов. В лагере постоянно производились расстрелы и избиения палками», – говорится в тексте.

До войны эти здания принадлежали колхозу, в них хранилось зерно. Теперь же в помещения загоняли людей, причём так много, что им было негде лежать или сидеть. Антисанитария приводила к вспышкам тифа, говорится в документе.

«Очевидцы рассказывали, как наряду с этим военнопленных «избивали резинами и палками, часто в два часа ночи поднимали весь лагерь и обливали холодной водой». К моменту составления акта раскопки на месте массового захоронения погибших не производились. Данные о погребенных на этой территории приблизительны – около 300 человек», – рассказали в архиве.