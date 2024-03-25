Семь крупных лосей заметили на трассе в Палкинском районе

21:33, 25 марта 2024, ПАИ

Семь крупных лосей заметили на трассе в Палкинском районе, сообщает газета «Льновод».

«Автомобилисты предупреждают: будьте аккуратней возле Лещихино! Сегодня семь огромный особей перебегали друг за другом! Хорошо, при дневном свете, а так они под цвет земли, деревьев и кустов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Плюсском районе при пожаре спасли более 40 животных и птиц.