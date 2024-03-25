Семь крупных лосей заметили на трассе в Палкинском районе
Семь крупных лосей заметили на трассе в Палкинском районе, сообщает газета «Льновод».
«Автомобилисты предупреждают: будьте аккуратней возле Лещихино! Сегодня семь огромный особей перебегали друг за другом! Хорошо, при дневном свете, а так они под цвет земли, деревьев и кустов», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Плюсском районе при пожаре спасли более 40 животных и птиц.
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