Специалиста ищет комитет по здравоохранению Псковской области

07:25, 26 марта 2024, ПАИ

Комитету по здравоохранению Псковской области в отдел по работе с обращениями граждан требуется специалист. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Требования к соискателям: высшее образование; грамотная письменная и устная речь; пунктуальность, умение соблюдать сроки; наличие эмпатии и нешаблонный подход к работе. Уровень заработной платы — по итогам собеседования. Опыт работы в медицине или юриспруденции будет преимуществом.

Резюме можно присылать на почту: yup.markulan@zdrav.pskov.ru. Контактный номер телефона 299-899 (добавочный 131).