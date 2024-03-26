Десятый медицинский форум в честь академика Евгения Тареева пройдёт в Пскове

09:46, 26 марта 2024, ПАИ

Десятый медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» пройдёт в Пскове. Мероприятие посвящено псковичу, академику Евгению Тарееву, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Ведущие учёные, исследователи, практикующие врачи из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Великого Новгорода и Белоруссии обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов, педиатрии и неонатологии, акушерства и гинекологии. Также в повестку форума войдут вопросы сестринской деятельности, болезней органов дыхания и инфектологии, клинической лабораторной диагностики и медицинской микробиологии, современные проблемы онкологии, хирургии и анестезиологии-реаниматологии.

Мероприятие пройдёт в главном корпусе ПсковГУ с 3 по 4 апреля.