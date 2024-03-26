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Общество

Псковичей приглашают на занятия в рамках недели мастер-классов

Молодёжь из Пскова может посетить несколько занятий в рамках недели мастер-классов «Хочу поделиться своим умением». Об этом сообщила методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Завтра, 27 марта, всех желающих приглашают на бесплатный мастер-класс по игре на этнических барабанах. Участники смогут сыграть на джембе, конге, хэндпане и рамочных барабанах. Проведёт занятие музыкант-мультиинструменталист и композитор, руководитель одной из музыкальных школ Пскова и участник группы Hypnotic Tribe Мария Анисимова. Желающим необходимо предварительно зарегистрироваться и взять с собой сменную обувь.

«Неделя мастер-классов даёт возможность молодёжи познакомиться с различными интересностями и активностями, а также с разными сферами жизни, которые могут стать для них источниками вдохновения, хобби и профессионального развития. Делаем всё, чтобы молодёжи было интересно и нескучно», – поделилась Мария Каменская.

Каждый день в рамках недели проводится один мастер-класс представителями разных организаций и просто интересными людьми, которые хотят поделиться своим опытом, добавила она.

Накануне уже провели мастер-класс по танцам бачата, где молодёжи дали возможность познакомиться с латиноамериканскими танцами. Сегодня, 26 марта, состоится мастер-класс по скетчинг-акварели, а в четверг, 28 марта, пройдёт встреча с психологом, на которой научат предотвращать конфликты и экологично их решать. В пятницу, 29 марта – «Язык тела. Кинетика и кинетический имидж», который позволит чувствовать себя уверенно в общении с людьми.

Записаться на мастер-класс может любой. Всю необходимую информацию об интересных занятиях в рамках недели мастер-классов можно найти на сайте Псковского городского молодёжного центра.

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