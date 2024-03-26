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Учёные ПсковГУ совместно с МГУ создали установку для экологического мониторинга воды

Учёные лаборатории комплексных экологических исследований ПсковГУ совместно с кафедрой биофизики биологического факультета МГУ выпустили в свет флуориметр Fluorescence kinetic system (FKS). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Учёные ПсковГУ совместно с МГУ выпустили разработку для экологического мониторинга воды. Фото: «Наша лаба»

Компактная переносная измерительная установка создана для использования в лабораторных и полевых исследованиях при оценке эффективности первичных реакций фотосинтеза по показателям флуоресценции хлорофилла (ФХ), изучении механизмов адаптации фотосинтеза к действию стрессовых факторов, а также биоиндикации и биотестировании в целях экологического мониторинга.

Анализ кинетических кривых флуоресценции хлорофилла позволяет определять высокочувствительные к загрязнению параметры первичных реакций фотосинтеза, такие как электронный транспорт в ФС2 и электрохимический потенциал фотосинтетических мембран. Анализ спектра поглощения микроводорослей позволяет оценивать плотность культур.

«Диапазон чувствительности составляет от 0,1 мкг Хл л-1 до 10 мг Хл л-1. Установка содержит встроенную магнитную мешалку, удобный интерфейс для настройки и проведения измерений. Все блоки установки надёжно закреплены внутри алюминиевого кейса, обеспечивающего удобную и безопасную доставку к месту проведения измерений», – отметили в пресс-службе.

Работа установки в полевых условиях осуществляется за счёт питания от встроенной аккумуляторной батареи, обеспечивающей до трёх часов непрерывных измерений с возможностью подзарядки от автомобильной розетки. Все блоки установки надёжно закреплены внутри алюминиевого кейса, обеспечивающего удобную и безопасную доставку к месту проведения измерений.

Разработка представлена в народном каталоге научного оборудования и расходных материалов «Наша лаба».

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