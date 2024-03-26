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Общество

«Соцтурпроф» присоединился к профсоюзной патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!»

Коллектив профсоюзного учреждения «Соцтурпроф», в которое входят гостиница «Ольгинская», кафе «Легенда» и бюро путешествий «Соцтурпроф», принял участие в патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Соцтурпроф» присоединился к профсоюзной патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих!». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

50 сотрудников «Соцтурпрофа» подписали заявления на перечисление их однодневного заработка в специальный фонд. Как отметили в организации, «средства будут направлены на приобретение оборудования для защиты населения приграничных районов от атак со стороны нацистского режима на Украине».

«Мы призываем всех не оставаться равнодушными и присоединиться к профсоюзной акции! Победа будет за нами!» – прокомментировал событие лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

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