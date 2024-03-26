15 медалей завоевали псковские пловцы на окружных соревнованиях

11:48, 26 марта 2024, ПАИ

15 медалей завоевали псковские пловцы на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, который прошёл в Калининграде с 19 по 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

На счету Захара Болоболова одна золотая и две серебряные медали. Также спортсмен установил рекорд Псковской области для возраста 14 лет на дистанции 50 метров баттерфляем.

Серебряной награды на чемпионате удостоился Ярослав Поляков. Также Анастасия Щеглова взяла два серебра и одну бронзу первенства. Кроме того, бронзу завоевали Наталия Вихрова, Ксения Шелест, Максим Селягин и Вероника Михайлова. Карина Данилова смогла выиграть четыре бронзы.

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