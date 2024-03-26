В Пскове начался ремонт проезда на улице Коммунальной и автостоянки у ТК «Гулливер»

11:36, 26 марта 2024, ПАИ

В Пскове начался ремонт проезда вдоль домов № 69, 69а, 69б на улице Коммунальной и автостоянки у торгового комплекса «Гулливер», сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Подрядчик приступил к снятию покрытия с левой части автостоянки, поэтому она будет перекрыта по 1 апреля.

В рамках контракта заменят покрытие проезжей части, бортовой камень, люки инженерных сетей, также отремонтируют покрытие тротуаров. Срок выполнения работ – 1 июня, уточнил глава Пскова.