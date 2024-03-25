Родственница бывшего совладельца Псковского электротехнического завода не сумела погасить долг предприятия перед налоговой

12:30, 26 марта 2024, ПАИ

Родственница бывшего совладельца Псковского электротехнического завода Нэлли Пикуля не сумела погасить долг предприятия перед налоговой. Как следует из определения Арбитражного суда Псковской области, она должна была выплатить ФНС 7 млн 418 тысяч рублей.

Завод признали банкротом в ноябре 2017 года. В третью очередь реестра кредиторов были включены требования погасить капитализируемые платежи в размере 13 млн 324 тысяч рублей. По данным ФНС, из этой суммы завод выплатил только 5 млн 905 тысяч рублей. Таким образом, остаток составил 7 млн 418 тысяч рублей. Именно его и должна была погасить предпринимательница из Москвы Нэлли Пикуля. О своём намерении она заявила в декабре 2023 года.

Судебное заседание по итогам выплаты этой суммы состоялось 25 марта 2024 года.

Арбитражный суд Псковской области вынес определение об отказе в удовлетворении заявления Нэлли Пикуля о намерении погасить требования ФНС к ОАО «Псковский электротехнический завод».

Нэлли Пикуля является родственницей бывшего совладельца и члена совета директоров завода Владимира Пикуля. Кроме того, другой её родственник Андрей Пикуля некоторое время был гендиректором завода. При этом сама Нэлли Пикуля официально с заводом никак не связана.