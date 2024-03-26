Пскович выступает на международных соревнованиях по боксу

12:28, 26 марта 2024, ПАИ

Пскович Артур Кулаков выступает на международных соревнованиях по боксу «Кубок нефтяных стран», посвящённых памяти Героя Социалистического Труда Ф. К. Салманова. Соревнования проходят в Нижневартовске с 25 по 30 марта, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Сегодня, 26 марта, Артур Кулаков выйдет на свой первый поединок в рамках соревнований в весовой категории до 71 килограмма. Противостоять ему будет боксёр из Екатеринбурга Ниджат Садыхов.

Отметим, что в весовой категории Артура Кулакова представлено 14 бойцов из Свердловской и Тюменской областей, Екатеринбурга, Севастополя, Югры, Хабаровского края, а также Таджикистана, Белоруссии и Гвинеи. Они начнут соревноваться начиная со стадии 1/8 финала.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».