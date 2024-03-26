Краеведческую прогулку к полуострову трёх рек организуют в Пскове
30 марта Псковский городской молодёжный центр организует краеведческую прогулку, маршрут которой пройдёт по уникальному полуострову, созданному реками Великая, Черёха и Многа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе центра.
Место сбора участников – отель «Покровский» (улица Кузнецкая, 2) в 10:00.
Экскурсовод расскажет интересные факты об исторических личностях, связанных с этими места, познакомит с местами, где проходили военные действия, покажет святой источник-купель и родник с водой высокого качества, удостоенный знака Российского географического общества.
Протяжённость маршрута - 20 км. По пути будет привал с горячими напитками и закусками. Участникам рекомендуется надеть удобную одежду и обувь для комфортного путешествия.
Участие в мероприятии бесплатное. Запись через сообщения сообщества духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова: https://vk.com/duxovno.