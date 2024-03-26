Более 16 тысяч псковичей получат лекарства и медицинские изделия по федеральной льготе

13:39, 26 марта 2024, ПАИ

19 995 федеральных льготников, которые проживают в Псковской области, получат социальные услуги в натуральном виде в этом году. Самой популярной услугой у жителей региона стало обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам. Её смогли выбрать 16,5 тысячи человек, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Отметим, что в набор социальных услуг включены: предоставление нужных лекарств, путёвок на лечение в санатории при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и на междугородном транспорте до места лечения и обратно.

Добавим, что набор социальных услуг с 1 февраля этого года составляет 1 578,5 рубля, в том числе на лекарства – 1 215,8 рубля, санаторно-курортное лечение – 188,08 рубля, проезд к месту лечения и обратно – 174,62 рубля.

К федеральным льготникам относят ветеранов и участников Великой Отечественной войны, СВО, граждан с инвалидностью, в том числе детей, участников войн в Афганистане, Чечне, участников ликвидации чернобыльской аварии, а также граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Ранее сообщалось, что в Псковской области расширены меры соцподдержки Героев России и членов их семей.