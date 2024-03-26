Участок Красноармейской набережной перекроют в Пскове на три месяца

14:21, 26 марта 2024, ПАИ

Участок Красноармейской набережной в Пскове будет закрыт для движения с 1 апреля по 1 июля, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.

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Изменения движения коснутся участка от улицы Полковой до Войскового переулка.

«Объезд перекрытого участка будет по улицам Полковой, Войсковой и Гарнизонному переулку. До закрытия сделаем на путях объезда подсыпку и пройдём их грейдером», – написал Борис Елкин.

Отметим, что работы проводятся в рамках капитального ремонта дорог в микрорайоне Шабаны. Помимо асфальтирования будет вестись строительство ливневой канализации и тротуаров.