Участок Красноармейской набережной перекроют в Пскове на три месяца
Участок Красноармейской набережной в Пскове будет закрыт для движения с 1 апреля по 1 июля, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
Изменения движения коснутся участка от улицы Полковой до Войскового переулка.
«Объезд перекрытого участка будет по улицам Полковой, Войсковой и Гарнизонному переулку. До закрытия сделаем на путях объезда подсыпку и пройдём их грейдером», – написал Борис Елкин.
Отметим, что работы проводятся в рамках капитального ремонта дорог в микрорайоне Шабаны. Помимо асфальтирования будет вестись строительство ливневой канализации и тротуаров.
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