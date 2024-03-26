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Общество

12 человек работают в труппе Псковского театра кукол

12 человек работают в труппе Псковского областного театра кукол – шесть мужчин и шесть женщин. Об этом сообщила директор культурного учреждения Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 марта.

На фото: Татьяна Ааб. Фото: ПАИ

В прошлом году в труппу пришла новая актриса Варвара Филатова, в текущем – актёр Владимир Новиков. Всего в труппе работают 12 человек, а весь коллектив театра – 32 человека.

«Все актёры яркие, подвижные, музыкальные. Но учиться недавно пришедшим всё ещё нужно. Мы приглашаем к себе художников и композиторов. Хотим, чтобы к нам приезжали люди и знакомились с творчеством других», – сказала Татьяна Ааб.

Главное условие для специалистов, которые хотят работать в Псковском театре кукол, – это высшее театральное образование. «Однако человек должен быть не только профессионалом, но и хорошим человеком. Коллектив у нас небольшой – виден каждый. Хочется, чтобы на пути не встречались плохие люди, а встречались только хорошие», – заключила гостья медиацентра.

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