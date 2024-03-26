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Происшествия

Слили: 700 килограммов дизельного топлива украли трое жителей Дно

700 килограммов дизельного топлива на станции Дно Псковской области украли трое местных жителей, сообщили ПАИ в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленники принесли с собой пластиковые канистры и разводной ключ и слили 700 килограммов топлива из тепловоза. Украденное топливо мужчины погрузили в личный автомобиль одного из фигурантов и планировали скрыться с места преступления, однако были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

Также было установлено, что ранее один из этих мужчин, находясь на рабочем месте, похитил сорбирующее полотно. Ущерб составил 156 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении последнего применена мера в виде обязательства о явке.

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