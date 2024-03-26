Отдых для души: 10+ полезных советов от «ПАИ-Афиша»

16:04, 26 марта 2024, ПАИ

На этой неделе с концертом «За тебя…» в Пскове выступит группа «Любэ», а на фотовыставке «Здесь русский дух» псковичи и гости города смогут зарядиться силой предков, сумевших защитить Русь. И конечно же, не упустите шанса отвлечь своих детей от телефонов и подарить им возможность прикоснуться к тематической смене «КванториумАрт» и другим полезным мероприятиям.



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Сольный стендап-концерт Марии Марковой и шоу Stars Party Milana Star, заявленные на эти выходные в Доме офицеров, переносятся. Даты уточняются. Концерт «Симфонические рок-хиты» переносится на 29 апреля. Билеты действительны.

«За тебя…»

Что: концерт группы «Любэ»

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 31 марта, 18:00.

12+

31 марта в 18:00 на сцене филармонии с поистине народными песнями «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Комбат» и другими хитами выступит группа «Любэ».

«Вот уже более тридцати лет прошло со дня появления «Любэ» на сцене, третье поколение зрителей приходит на концерты группы, потому что песни не потеряли своей актуальности и привлекательности по сей день!» – отмечают организаторы концерта.

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«НЕКОНЦЕРТ»

Что: первый отчётный концерт проекта «Детская филармония»

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 29 марта, 18:00.

6+

29 марта в 18:00 в филармонии в рамках первого отчётного концерта проекта «Детская филармония» выступят два оркестра: Детский камерный оркестр исполнит симфоническую сказку «Петя и волк» С. С. Прокофьева, а Детский оркестр русских народных инструментов – «Вредные советы» Г. Б. Остера. Обе программы будут представлены в форме театральных постановок с участием студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Режиссерами постановок выступят Анастасия Филонович и Александр Суховский, которые уже успели завоевать признание благодаря своим успешным работам в области музыкального театра.

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TATTOOIN

Что: концерт

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 29 марта, 21:00.

16+

29 марта в 21:00 в баре «Нора» с большим сольным концертом выступят романтики нашего времени, московская группа, играющая актуальный атмосферный гитарный soft rock, группа TattooIN – «космический» проект Романа Кузьмина, объединивший ярких и разноплановых музыкантов. На счету группы четыре полноформатных альбома: «Татуин» (2017), «Маленький фрагмент вселенной» (2018), «Татуин-21» (2021), «Асимметрия» (2022).

«Добророкеры – TattooIN в Пскове! Нет, это не мираж и не параллельная вселенная! Пытаться проморгаться, ущипнуть себя, отдышаться – лишнее!

Это реально... Ждём в Пскове!» – сообщают организаторы, отметив, что группа станет одним из хедлайнеров XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок – 2024», который состоится в посёлке Палкино 5-7 июля.

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«Пиковая дама»

Что: кинопоказ, фильм Дмитрия Бертмана и Валерия Спирина

Где: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова, 24.

Когда: 27 марта, 18:00.

12+

Псковская филармония 27 марта в 18:00 приглашает псковичей и гостей города на уникальный кинопоказ фильма-оперы «Пиковая дама», созданного в рамках проекта «Театр в кино» TheatreHD. В исполнении театра «Геликон-опера» под руководством режиссера Дмитрия Бертмана вы сможете насладиться одной из самых известных опер мирового оперного репертуара.

«Пиковая дама» – страстная, нервная, отчасти даже нездоровая, как и идея фикс главного героя. И потому Чайковский старательно, даже дотошно, прописал все ремарки к музыке и репликам персонажей – мы должны увидеть именно то, что задумал композитор: борьба в душе человека, страсть к игре, жажда денег и любовь. Кто или что важнее Герману и какой ценой он попытается сорвать банк – три карты?» – отмечают организаторы показа.

Продолжительность 2 часа 49 минут, без антракта.

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Группа «СРЕДА»

Что: сольный концерт, специальный гость группа «СИЯТЬ»

Где: Бар «Нора», г. Псков, ул. Декабристов, 62.

Когда: 30 марта, 21:00.

16+

30 марта в 21:00 в баре «Нора» состоится сольный концерт группы «Среда». Музыканты из Санкт-Петербурга готовы раскачать танцпол и приглашают всех послушать крутую живую музыку.

«А за окошком месяц март. И это значит, что уже совсем скоро мы зажжем в Пскове в легендарном баре «Нора» вместе с группой СиЯть / Си Ѣ». Песни группы о том, что волнует каждого. Музыканты предпочитают быть честными, а не модными, но одно не исключает другого», – отмечают организаторы.

«Псковский скоморох»

Что: международный фестиваль-конкурс

Где: Городской культурный центр, г. Псков, пл. Победы, 1.

Когда: 26 – 31 марта.

3+

С 26 по 31 марта псковичей и гостей города ждут увлекательные цирковые представления, артистами которых станут более 60 цирковых коллективов со всех уголков нашей страны, а также из Республики Беларусь и Латвии – участников Международного фестиваля «Псковский скоморох».

Купить билет на 29 марта в 19:00 на представление «Все любят цирк»

Купить билет на 30 марта в 13:00 на гала-концерт II Международного фестиваля циркового искусства «Псковский скоморох»

Купить билет на 31 марта, 12:00 и 15:00, на детскую цирковую программу «Цирковые выкрутасы»

«Влюбленные»

Что: премьера комедии по пьесе Карло Гольдони, режиссер Александра Пайчадзе

Где: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина, г. Псков, ул. Пушкина, д. 13.

Когда: 31 марта в 13:00 и 19:00.

16+

31 марта в 13:00 и 19:00 в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина состоится премьерный показ нового спектакля – комедии Карло Гольдони «Влюбленные».

«Двое любят друг друга всепоглощающей любовью и должны бы быть счастливы, тем более что я не чиню им препятствий, способных помешать их страсти. Но сумасшедшая ревность, которая в нашей Италии издавна представляет собой бич любящих сердец, омрачает их счастье и порождает ссоры на пустом месте… Ищите себя в этих «Влюбленных», которых я вам представляю; смейтесь над ними и не ведите себя так, чтобы смеялись над вами», – именно так рассказал о своей пьесе ее автор Карло Гольдони.

Образы главных героев итальянской комедии воплотят Дарья Чураева, Наталья Петрова и Алексей Ухов. С труппой работает режиссер Александра Пайчадзе. Спектакль будет идти на большой сцене.

Уже не достать билетов на спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» на 26 марта в 19:00 (18+). Спектакль режиссера Дмитрия Месхиева обращен к российскому тюремному романсу: от песен неизвестных авторов, ушедших в народ, до лирики Высоцкого, от лагерных частушек до шлягеров из кинофильмов, от поэзии Пастернака и Заболоцкого до хитов Михаила Круга.

Также 26 марта в 19:00 зрителей приглашают на камерный спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» (18+) по пьесе драматурга Оливии Дюфо.

А 27 марта в 19:00 в ходе спектакля-концерта «Случайный вальс» (12+) зритель познакомится с военными песнями разных эпох, которые «берут за душу».

Также зритель вновь ждет встречи с героями эпической драмы «Лягушки» (18+) по роману китайского прозаика современности Мо Яня, которая состоится 28 марта в 18:30. Билеты уже проданы.

Спектакль Дмитрия Акриша «Бовари» (18+) на малой сцене театра дадут 29 марта в 19:00 и 30 марта в 13:00 и 19:00. По мнению режиссера, эта история должна цеплять каждого зрителя, поскольку «этот спектакль про страхи, о которых женщины молчат на кухне, в постели, дома рядом с мужчиной. Это спектакль про взаимоотношения мужчины и женщины, матери и сына».

30 марта и 31 марта в 11:00 маленьких зрителей ждёт встреча с героями спектакля «Невероятные приключения голубя Петра», в котором бесстрашный голубь будет путешествовать по миру, любоваться северным сиянием, слушать хокку у горы Фудзи и даже совершит полёт в космос.

Купить билет на спектакли

Спектакль «Не спать!» (12+) переносится с 31 марта 19:00 на 2 апреля, а премьера спектакля «Перекресток» по техническим причинам откладывается на следующий сезон. 28 апреля, 19 и 21 мая вместо спектакля «Перекресток» будет показан «Постой, паровоз!».

29 апреля, 18 и 23 мая вместо спектакля «Перекресток» будет показан «Постой, паровоз! Вторая ходка». Билеты будут действительны. Если замена не подходит, билет можно сдать по месту покупки.

Также в театральной афише появились дневные показы спектаклей по выходным и праздникам!

Фильтр «дневные показы» в онлайн-афише

«J’ai osé | Я осмелела»

Что: шоу в стиле парижского кабаре «Мулен Руж»

Где: Дом офицеров, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, 5.

Когда: 30 марта в 18:00

18+

Теперь не нужно ехать в Париж, чтобы посмотреть одно из самых знаменитых шоу в жанре кабаре. 30 марта в 18:00 программа «J’ai osé | Я осмелела», которая состоится в Доме офицеров, подарит полное погружение в завораживающую атмосферу роскоши, элегантности и чувственности.

Исполнители: Шоу-балет «Бизе Лизу», вокал – Яна Радион, Мария Мантрова, Анастасия Радион, конферансье – Денис Грошев.

«Тщательный отбор музыкального материала, авторские хореографические постановки и уникальные костюмы ручной работы делают это шоу незабываемым», – уверяют организаторы.

Super Star

Что: Молодёжная вечеринка в формате телевизионного шоу

Где: Креативное пространство «Лофт», г. Псков, ул. Спортивная, 1б.

Когда: 30 марта в 18:00.

6+

30 марта в 18:00 Лофт приглашает на молодёжную вечеринку Super Star для самых продвинутых детей от 7 до 12 лет.



«Раскроем секрет вкуснейших блюд по оригинальным рецептам «Жаркой кухни». Угадаем и споём самые нашумевшие хиты в вокальном шоу «Голос».

«Танцы со звёздами». Выполним задания в шоу «Импровизация». Поиграем в викторину для знатоков сериалов и фильмов... И это ещё не всё! Световое и лазерное шоу. Ростовой персонаж Шрек для запоминающихся фотографий и селфи в оригинальной фотозоне, профессиональный фотограф тоже будет. Дискотека и флешмобы. А главное – розыгрыш призов в лотерее. Это будет событие, о котором будут говорить долго!» – уверяют организаторы.

Продолжительность программы: 1,5 часа.

Купить билет или заранее в Лофте. Вход: ребёнок + 1 сопровождающий

Кроме того, 28 марта в 19:00 в Лофте Клуб не очень анонимных поэтов совместно с ЛитО «Камень» продолжат разговор о современной поэзии.

31 марта в 12:00 Креативное пространство «Лофт» приглашает детей от 5 лет на мастер-класс по прикладному искусству. Мероприятие пройдёт в развлекательно-игровом формате с элементами английского языка (уровень знания подойдёт любой).

Купить билет или заранее в Лофте.



Мастер-класс по живописи 31 марта в 11:00 в Лофте проведет Виктория Павлова.

Купить билет или заранее в Лофте.

А 30 марта в 12:00 Лофт приглашает на весеннюю пересадку. Своим опытом в этом деле поделится сертифицированный специалист по уходу за комнатными растениями Екатерина Ишкова.

Купить билет или заранее в Лофте.



Внимание! С 25 по 29 марта Лофт запускает весеннюю смену клуба креативных детей (7-11 лет). Встречи каждый день в 13:30 и до 18:00.

5 каникулярных дней в Лофте: квесты и развивающие активные игры, творческие и кулинарные мастер-классы, полдник, живое общение без гаджетов. По всем вопросам – Кристина.

«КванториумАРТ»

Что: Тематическая смена

Где: Детский технопарк «Кванториум Псков», г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 50, к. 2.

Когда: с 25 по 30 марта.

12+

С 25 по 30 марта тематическая смена «КванториумАрт» приглашает молодежь (12+) объединить искусство и технологии. Партнер мероприятия – детская школа искусств города Пскова.

«Есть творческий проект, нам будет нужно вместе доработать его до конечного результата, применив 3D-визуализацию и анимацию, роботизированные системы, дополненную реальность, квадрокоптеры, нейросети, лазерную резку и пр. Театральную часть курирует актриса театра и кино, заведующая театральным отделением ДШИ г. Пскова Анастасия Коренцова. Вам остается выбрать трек и ждать интереснейшую неделю», – поясняют организаторы.

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Интенсивы – это короткие образовательные программы, много практики и полезные навыки.



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Интенсивы:

«Figma для начинающих». Разберемся в программе для дизайнеров. Будем учиться делать стильные макеты, узнаем про плагины, поработаем над созданием презентации. С 15:00 до 19:00. 14+ (для новичков)

«Знакомство с VR». Создадим 3D-персонажа и поместим его в дополненную реальность и метавселенную, а еще поработаем в VR-шлемах. С 15:00 до 19:00. 12+ (для новичков)

«Основы моделирования в Blender». Интенсив для тех, кто никогда не занимался 3D-моделированием, но очень хочет научиться. С 15:00 до 19:00. 12+ (для новичков)

«Творчество в 3D: моделирование, печать, литьё». Вас ждет погружение в мир трехмерного творчества. 3D-моделирование и 3D-печать, изготовление силиконовых форм и использование гипса для создания проектов. С 15:00 до 19:00. 12+ РЕЗЕРВ

Для тех, кто занимается в «Кванториуме»:

«Видеосъемка с квадрокоптера». Съемка видео в помещении с квадрокоптеров Dji Tello и монтаж в программе CapCut. С 15:00 до 17:00. 12+ (для продолжающих).

«WiFi – соединяем людей». За одну неделю мы придумаем и воплотим в прототипе новые решения по улучшению сервисов в нашем городе. С 10:00 до 14:00. 12+ (для продолжающих)

Смена для всех желающих. Бесплатно, но без питания. Рабочее время – с 10 до 14 часов. В это время будут проходить мастер-классы, занятия, лекции. С 14 до 15 часов – внеучебная часть. Можно будет поучаствовать в квестах, играх и творческих мероприятиях.

«Мы не волшебники»

Что: спектакль.

Где: Псковский театр кукол, г. Псков, ул. Конная, д. 3.

Когда: 27 марта в 18:00 и 30 марта в 12:00 и 14:00.

6+

27 марта в 18:00 и 30 марта в 12:00 и 14:00 Псковский театр кукол приглашает на спектакль по мотивам сказки «Золушка» «Мы не волшебники».

«Спектакль рассказывает о добре, любви и красоте. Все, наверное, помнят одного из персонажей киносказки – мальчика-пажа, который говорил: «Я не волшебник, я только учусь». В спектакле он уже взрослый волшебник, у которого есть свои ученики. И они понимают: чтобы делать что-то профессионально, пусть даже волшебство, надо учиться и работать над собой», – отмечают в театре.

А 31 марта в 12:00 и 14:00 ребят ждут на спектакль «Машенька и Медведь».

«Звёздное небо славян»

Что: полнокупольный фильм

Где: Планетарий, ул. Советская, д. 64а.

Когда: 27 марта в 15:00

7+

27 марта в 15:00 планетарий приглашает детей и их родителей на полнокупольный фильм «Звёздное небо славян».

«Мы с детства знакомы с мифами Древней Греции, которые отражены на небосводе в названиях многих созвездий, таких как Кассиопея и Андромеда, Персей и Большая Медведица… Где находится небесное гнездо и звёздные стога? Можно ли увидеть сегодня в небе Рождественскую звезду? Что такое Девичьи Зори? Об этом и многом другом вы узнаете из этого фильма», – отмечают в планетарии.

Также во время весенних каникул планетарий ждет гостей:

26 марта в 13:00 на программу «Прогулка с Орионычем» (5-8 лет), в 14:00 на программу «Про Небо и Землю» (7-10 лет), в 15:00 на п/ф «В глубины Вселенной + звезды» (6+)



27 марта в 13:00 на программу «Истории о звёздах» (6-10 лет), в 14:00 на программу «История одного космического путешествия» (6-10 лет),

в 15:00 на п/ф «Звездное небо славян + звезды» (7+), в 17:00 на программу «Волшебник – Планетарий» (5-8 лет).



28 марта в 13:00 на программу «Проделки Луны» (5-8 лет), в 14:00 на программу «Звёздный ларец сказок» (7+), в 15:00 на п/ф «Далекие миры. Есть ли инопланетная жизнь?» (7+), в 17:00 на п/ф «Необыкновенные небесные явления + звезды» (7+).



29 марта в 13:00 на программу «Космическая азбука» (6-10 лет), в 14:00 на программу «Увлекательная астрономия» (6-10 лет), в 15:00 на п/ф «Прогулка по звездному небу + звезды» (7+), в 17:00 на программу «Гость из космоса» (5-8 лет).



30 марта в 12:00 на программу «Загадки космоса» (5-8 лет), в 13:00 на программу «Маленький принц» (6-10 лет), в 14:00 на лекцию Колпакова В. Ю. «Мифы и легенды звездного неба» (8+).

«Здесь русский дух»

Что: фотовыставка Ольги Канск

Где: фойе библиотеки имени Курбатова, г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, 3 этаж.

Когда: с 23 марта по 20 апреля.

В библиотеке им. Курбатова открылась фотовыставка Ольги Канск «Здесь русский дух». В основе экспозиции – фотографии с юбилейного Х Фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который проходил в июле прошлого года в Псковском кремле. Часть фотографий посвящена фестивалю «Александрова дорога», который проходит в Самолве и приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.

«Заняться «историческим» фото Ольгу вдохновил фолк-рок, в котором воплотились сила, твердость характера и слова, крепкая дружба и любовь, широкая и вольная душа. Не менее важно для фотографа осознание ответственности за любимых, за Родину», – отмечают организаторы.



Выставка продолжит работу до 20 апреля.

«Сказочные звери»

Что: выставка авторских кукол Марии Разумовской

Где: арт-салон, библиотека им. В. Каверина, г. Псков, ул. Октябрьский проспект, 7а.

Когда: с 23 марта по 20 апреля.

В Международный день кукольника в арт-салоне Каверинки начала работу выставка авторских кукол Марии Разумовской «Сказочные звери».

«Мы дарим шикарный, невообразимый подарок! Каверинка открыла свои двери для новой выставки. Ее автор – Мария Разумовская, а ее авторские куклы – сказочный мир волшебства и фантазии! Приходите, приезжайте, прилетайте к нам в гости. Всех ждем!» – приглашают организаторы.

Выставка продолжит работу до 20 апреля.

«Ненормальный»

Что: драма, комедия

Где: в кинотеатрах Пскова: «Мираж Синема Акваполис», ул. Кузбасской Дивизии, 19, ТРЦ «Акваполис», «Silver Cinema Псков», д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23.

Когда: с 28 марта

12+

На следующей неделе в прокате кинотеатров Пскова «Silver Cinema Псков» и «Мираж Синема Акваполис» зрителей ожидает погружение в сюжет драмы «Ненормальный».

О фильме: «8-летний Коля не такой, как все. Мама мальчика уже не верит, что врождённая болезнь отступит и ребёнок когда-нибудь станет «нормальным». Но её новый знакомый твёрдо намерен поставить Колю на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики. А когда во время занятий выясняется, что у мальчика талант к музыке, обучение игре на фортепиано становится ещё одним этапом на пути к выздоровлению. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовская любовь».

Также 28 марта в прокат выходят: фильм ужасов «Уиджи. Потустороннее измерение» (Новая Зеландия / Аргентина, 2024, 18+);

фэнтези, основанное на культовой игре, «Вождь орков» (Великобритания, 2024, 18+); комедия, драма «Резня» (Франция / Германия / Польша, 2011, 16+); драма, комедия «Сказки Гофмана » (Россия 2022, 16+); драма «Ненормальный» (Россия, 2024, 12+), триллер «Материнский инстинкт» (США, 2024, 16+), триллер «Хитмен. Последнее дело» (США, 2023, 18+), приключения «Отважный Бим и пернатые колокольчики» (Бельгия, 2023, 6+), драма «Я – капитан» (Бельгия / Франция / Италия / Люксембург, 2023, 16+), драма «(Не)бывшие» (Франция, 2023, 18+).

А 29 марта: комедия, драма «Экипаж» (Индия, 2024, 16+).

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