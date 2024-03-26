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Общество

Псковская область вошла в топ-20 российских регионов, активно пользующихся Telegram

Псковская область вошла в топ-20 российских регионов, активно пользующихся Telegram, сообщает Telesputnik.ru. Доля псковичей, использующих Telegram ежедневно, составила 48% от всего населения региона.

Жители Псковского региона оказались одними из самых активных пользователей мессенджера в России, разделив 17-е место рейтинга вместе с Владимирской и Кемеровской областями.

Ежемесячное же количество пользователей Telegram по всей России в конце четвертого квартала 2023 года превысило 85 млн человек. Это на 10% выше показателя соответствующего периода 2022 года. Telegram остается второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*, однако рост ежемесячного количества пользователей этого мессенджера год к году был ниже – 8%.

Больше 70% пользователей используют Telegram активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12:00 до 14:00. Больше всего используют Telegram в Магаданской области (70%), Республике Саха (67%), Санкт-Петербурге (65%), Камчатском крае (61%), Москве (60%).

С момента блокировки в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Instagram* снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе в Telegram – ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 года выросло более чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.

* - Компания Meta, а также её платформы Instagram и Facebook признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

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