Деятельность правозащитников в условиях современных вызовов обсудили в Госдуме и регионах

16:02, 26 марта 2024, ПАИ

Развитие института уполномоченных по правам человека на федеральном и региональном уровне в условиях современных вызовов обсудили на площадке Госдумы правозащитники субъектов РФ, депутаты, представители федеральных министерств и ведомств. Псковскую область на парламентских слушаниях с участием Уполномоченного по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой представляли в режиме ВКС председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Я бы назвал эту расширенную встречу некой «сверкой часов» поставленных задач, – прокомментировал итоги двухчасового совещания Алексей Севастьянов и озвучил три наиболее важных, по его мнению, направления работы. – На чём сегодня сосредоточена деятельность уполномоченных: это вопросы СВО, социально-экономические вопросы и национальные вопросы, включая миграцию. Эти направления диктуют вызовы внешней и внутренней ситуации».

Депутат отметил, что на слушаниях также обсуждался ход формирования правозащитного института в новых регионах – в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, участники встречи обсудили эффективную структуру взаимодействия уполномоченных с правоохранительными структурами и законодательной властью.

Напомним, на февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов принято решение об образовании аппаратов региональных уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей в структуре областного парламента.