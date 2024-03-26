«Всё поле белое»: лебединый привал удалось запечатлеть в Бежаницком районе

17:10, 26 марта 2024, ПАИ

Лебединый привал удалось запечатлеть в Бежаницком районе. Фотографии опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» житель Пушкиногорского района Алексей Михайлов.



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов



Фото: Алексей Михайлов















«На фотографии лебеди, но не шипуны, у которых красный клюв, а кликуны. Их ещё называют северными лебедями. Последние годы их почему-то очень много, раньше было редкостью их увидеть», – отметил автор фотографий Алексей Михайлов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Он также рассказал, что сфотографировать птиц удалось во время поездки в одну из деревень Бежаницкого района. «Смотрю, и всё поле белое, они кучками там сидели – по 100, по 200 лебедей. Там рядом кормовая база и ферма рядом, где летом сеют кукурузу. Видимо, они нашли что-то на этом поле и питаются», – уточнил Алексей Михайлов.

По его словам, в разговоре с жителями района он узнал, что они также не ожидали увидеть такого количества лебедей на поле и подобное явление впервые на этом месте. «Раньше такого никогда не было, гуси были, а лебеди – нет», – пояснил автор серии снимков.

Ранее сообщалось, что в Михайловское с зимовки вернулись серые цапли.