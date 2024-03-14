В Михайловское с зимовки вернулись серые цапли

13:27, 14 марта 2024, ПАИ

14 марта в Михайловском замечены серые цапли, вернувшиеся домой с зимовки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника со ссылкой на научного сотрудника музея-усадьбы «Михайловское» Станислава Лебедева.

Колония серых цапель в псковских пушкинских местах — одна из самых больших и самых старых на северо-западе России. В удачные годы здесь насчитывается несколько десятков гнёзд. О «возрасте» этого птичьего поселения специалистам известно из церковных документов — исповедных росписей за 1740 год, в которых упоминается «Михайловской губы деревня Зуёво». Как пояснили в Пушкинском заповеднике, старинное название сельца, которое сейчас весь мир знает как Михайловское — поэтическую родину первого поэта России, идёт от старого русского слова «зуи», которое и означает «серые цапли». Таким образом, птичья колония существует здесь уже несколько сотен лет. Насиженных мест птицы не оставили даже посте того, как туристы стали приезжать в Пушкиногорье десятками, а потом и сотнями тысяч.

«Сколько птиц вернулось в Михайловское нынешней весной, пока сказать трудно. Сегодня в мемориальной усадьбе слышен только многоголосый клёкот и видны отдельные цапли, изредка перелетающие с сосны на сосну или пролетающие над озером Маленец и рекой Соротью за околицей мемориальной усадьбы. Это станет понятно, когда птицы приведут в порядок гнёзда и сядут высиживать птенцов», - отметили в пресс-службе..

Ранее сообщалось, что в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже вернулись лебеди.