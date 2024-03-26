В Великих Луках приводят в порядок кладбища к православным праздникам

17:15, 26 марта 2024, ПАИ

Кладбища в Великих Луках начали готовить к Пасхе и Радонице, пишет Luki-News со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Уборку производят как на действующих кладбищах, так и на закрытых. Бригады при помощи спецтехники собирают и вывозят мусор, спиливают и обрезают аварийные деревья, чистят санитарные узлы и приводят в порядок захоронения.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках проводится месячник по благоустройству города, в котором может принять участие любой желающий.