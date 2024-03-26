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Активная подготовка к предстоящему дорожному сезону ведётся в Псковской области

Активная подготовка к новому дорожному сезону ведётся в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Активная подготовка к предстоящему дорожному сезону ведётся в Псковской области. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«Специалисты проводят испытания инертных материалов, заготовка которых ведётся с зимы, сейчас продолжается закупка щебня, песка и битума. Все материалы, которые применяются в ремонте дорог, проходят строгий входной контроль качества в лаборатории. Дорожные организации обеспечены дорожно-строительной техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами», – отметили в комитете.

Подготовка к запуску асфальтобетонных заводов является одним из важных этапов подготовки к дорожному сезону. Как подчеркнули в комитете, сейчас завершаются плановые ремонтные работы по наладке оборудования на заводах «Псковавтодора». Помимо этого, активная подготовка к эксплуатации заводов ведётся и у подрядных организаций. На всех асфальтобетонных заводах выпускается асфальтобетонная смесь, соответствующая современным стандартам качества и нового ГОСТа, а также щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Благоприятные погодные условия позволили подрядчикам приступить к подготовительным работам на некоторых объектах президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

А именно, ремонт водопропускных труб ведётся на участке дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель в Усвятском районе, на участке дороги Невель – Язно – граница с Белоруссией в Невельском районе, на двух участках дорог Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе, на участке дороги Остров – Вышгородок в Островском районе, на участке дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе, на участке Остров – Новоржев в Новоржевском районе.

Отметим, что всего в новом дорожном сезоне в Псковской области планируется привести в нормативное состояние более 200 километров автомобильных дорог по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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