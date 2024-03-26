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Общество

У Ассоциации выпускников ПсковГУ появилось сообщество в «ВКонтакте»

У Ассоциации выпускников ПсковГУ появилось сообщество в «ВКонтакте», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Тех, кто окончил Псковский государственный университет, приглашают вступить в эту группу: https://vk.com/pskgu_graduate.

«Задача общественной организации заключается в налаживании взаимодействия между поколениями выпускников университета. Ожидается, что ассоциация будет проводить мероприятия и конкурсы на базе вуза - профессиональные, спортивные, а также мастер-классы и лекции. Представители ассоциации будут помогать с трудоустройством выпускников, в организации практической подготовки, посодействуют профессиональному росту студентов на этапе их обучения, дадут обратную связь по образовательному процессу», - отметили в пресс-службе.

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