Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник»

17:58, 26 марта 2024, ПАИ

Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник». Организаторы принимали оценки до 23:59 25 марта.

Зимой псковские школьники учились 11 недель. В расчёт брались оценки из школьных журналов с 1 декабря до 29 февраля.

В зимнем сезоне участие в акции приняли около сотни отличников из Псковской области. Самыми активными оказались школьники и их учителя из Великих Лук – они прислали 42 заявки из общего числа. Около 20 заявок прислали псковичи, и традиционно активными остались школьники из Острова и Островского района: от них поступило 14 бланков с отличными оценками.

В ближайшее время будет проверена правильность заполнения бланков претендентов на победу. После этого будут объявлены имена школьников, которые получили больше всего пятёрок во втором триместре.

Напомним, что заявки собираются электронно. Принять участие в акции могут все школьники региона со второго по 11-й класс. Победители каждого сезона, а всего их будет не менее девяти, отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Они смогут в неформальной обстановке пообщаться с главой региона. Каждый из ребят обязательно получит на память автограф и пожелание от губернатора.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте». Там также можно получить всю информацию о ходе проекта.

Напомним, официальным партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк».