Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник»

Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник». Организаторы принимали оценки до 23:59 25 марта.

Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник». Фото: ПАИ

Зимой псковские школьники учились 11 недель. В расчёт брались оценки из школьных журналов с 1 декабря до 29 февраля.

В зимнем сезоне участие в акции приняли около сотни отличников из Псковской области. Самыми активными оказались школьники и их учителя из Великих Лук – они прислали 42 заявки из общего числа. Около 20 заявок прислали псковичи, и традиционно активными остались школьники из Острова и Островского района: от них поступило 14 бланков с отличными оценками.

В ближайшее время будет проверена правильность заполнения бланков претендентов на победу. После этого будут объявлены имена школьников, которые получили больше всего пятёрок во втором триместре.

Напомним, что заявки собираются электронно. Принять участие в акции могут все школьники региона со второго по 11-й класс. Победители каждого сезона, а всего их будет не менее девяти, отправятся на чаепитие к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Они смогут в неформальной обстановке пообщаться с главой региона. Каждый из ребят обязательно получит на память автограф и пожелание от губернатора.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте». Там также можно получить всю информацию о ходе проекта.

Напомним, официальным партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 марта 2024

Осуждённые исправительного центра в Великих Луках построили вольеры для бездомных животных
26 марта 2024

Лучшее общежитие определят в ПсковГУ
26 марта 2024

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области
26 марта 2024

В каких компетенциях псковичи лучше себя показывают на чемпионате «Профессионалы», рассказал эксперт
26 марта 2024

Снаряды времён Великой Отечественной войны нашли в Печорском районе
26 марта 2024

Новые образовательные программы запустят в Псковском политехническом колледже
26 марта 2024

Завершился приём бланков с пятёрками за зиму в акции «Губернаторский дневник»
26 марта 2024

Псковским работодателям напомнили о важности наставничества

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...