Сайт с советами о незаконном пересечении границы заблокировали по решению псковского суда
Информацию на интернет-ресурсе о способах незаконного пересечения границы Российской Федерации признали запрещённой к распространению. Об этом ПАИ сообщили в военной прокуратуре Псковского гарнизона.
Заместитель военного прокурора Псковского гарнизона направил в суд административное исковое заявление о признании информации запрещённой к распространению. На ресурсе была размещена информация о способах перемещения через границу Российской Федерации вне пунктов пропуска и без надлежащего разрешения.
Псковский городской суд удовлетворил иск военного прокурора. Доступ к контенту был заблокирован.
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