Сайт с советами о незаконном пересечении границы заблокировали по решению псковского суда

18:05, 26 марта 2024, ПАИ

Информацию на интернет-ресурсе о способах незаконного пересечения границы Российской Федерации признали запрещённой к распространению. Об этом ПАИ сообщили в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Заместитель военного прокурора Псковского гарнизона направил в суд административное исковое заявление о признании информации запрещённой к распространению. На ресурсе была размещена информация о способах перемещения через границу Российской Федерации вне пунктов пропуска и без надлежащего разрешения.

Псковский городской суд удовлетворил иск военного прокурора. Доступ к контенту был заблокирован.