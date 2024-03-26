Снаряды времён Великой Отечественной войны нашли в Печорском районе
Снаряды времён Великой Отечественной войны нашли у деревни Иваново Болото в Печорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Группа разминирования областной службы спасения идентифицировала артиллерийские снаряды диаметром 76 миллиметров в количестве четырёх единиц.
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