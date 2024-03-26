Концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в Великих Луках 30 марта

18:23, 26 марта 2024, ПАИ

Концерт заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева пройдёт в Великих Луках 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Концертная программа начнётся в 16:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.