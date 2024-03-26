Концерт ансамбля «Сказ» пройдёт в Великих Луках 30 марта
Концерт заслуженного коллектива народного творчества, ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева пройдёт в Великих Луках 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Концертная программа начнётся в 16:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени М. П. Мусоргского.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Трояновский. Из Новоржева до Парижа» при поддержке правительства Псковской области в рамках финансирования региональной субсидии на реализацию социальных проектов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 марта 2024
Осуждённые исправительного центра в Великих Луках построили вольеры для бездомных животных
26 марта 2024
В каких компетенциях псковичи лучше себя показывают на чемпионате «Профессионалы», рассказал эксперт