Мотоциклист пострадал после столкновения с автомобилем в Великолукском районе
Мотоцикл Honda и автомобиль Skoda столкнулись в посёлке Дубрава-1 в Великолукском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
43-летнего мотоциклиста госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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