Лучшее общежитие определят в ПсковГУ

18:42, 26 марта 2024, ПАИ

Профком студентов ПсковГУ объявил старт проекту «Месяц общежитий». С 16 по 25 апреля за статус «Лучшее общежитие ПсковГУ» будут бороться студенческие советы общежитий. Победители конкурса будут направлены на окружной этап форума по СЗФО, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Участникам предстоит пройти восемь конкурсных испытаний, с которыми можно ознакомиться в положении.

К конкурсу допускаются команды численностью не менее пяти человек.

Подробнее о регистрации можно узнать в группе «Месяц общежитий ПсковГУ» в соцсети «ВКонтакте». Заявку можно подать до 18:00 5 апреля.