Осуждённые исправительного центра в Великих Луках построили вольеры для бездомных животных

19:03, 26 марта 2024, ПАИ

Осуждённые исправительного центра № 1 в Великих Луках провели выходные в городском центре милосердия для бездомных животных. Они помогали в благоустройстве территории и строительстве жилья для собак из приюта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Несмотря на дождливую погоду, за два дня осуждённые выполнили всю запланированную работу.

«Мы давно сотрудничаем с данным центром, по возможности стараемся помогать тем, что в наших силах. Важно то, что всех нас объединяет милосердие и неравнодушие к судьбам брошенных животных», – сказал инспектор группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы ИЦ-1 Артём Облуков.