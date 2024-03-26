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Песок убирают с улиц и дорог Острова

Чистоту и порядок начали наводить в Острове с уходом снежного покрова. Подрядные дорожные организации убирают песок с проезжей части и тротуаров, коммунальщики чистят парковые территории и скверы, дворники управляющих компаний наводят порядок во дворах, сообщил в своём Telegram-канале глава Островского района Дмитрий Быстров.

Песок убирают с улиц и дорог Острова. Фото здесь и далее из Telegram-канала Дмитрия Быстрова

«К общественно полезному труду приобщается и молодёжь: волонтёры тоже борются с бытовым мусором. Неравнодушные жители, коллективы городских предприятий и муниципальных организаций также готовятся внести свой вклад в преображение родного города. По традиции в апреле начнётся месячник благоустройства и пора общественных субботников», – написал глава района.

На региональных дорогах происходит механизированная очистка. Противоаварийный ямочный ремонт дорожного полотна начнётся в первый числах апреля с применением битумной эмульсии. К гарантийному и капитальному ремонту дорог подрядчики приступят сразу после запуска асфальтобетонного завода, написал Дмитрий Быстров.

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