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Общество

День открытых дверей прошёл в Стругокрасненской межрайонной больнице

День открытых дверей прошёл в Стругокрасненской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

День открытых дверей прошёл в Стругокрасненской межрайонной больнице. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Главный врач Дмитрий Мельцер рассказал выпускникам и их родителям об организации медицинской помощи в больнице, о мерах поддержки молодых специалистов, о возможностях работы и карьерного роста в учреждении.

К дню открытых дверей присоединился Псковский медицинский колледж. Заведующая отделением Ольга Алексеева показала присутствующим видеоролик об учёбе и интересных моментах жизни студентов колледжа, а также рассказала об условиях зачисления и проживания.

В конце встречи главная медсестра Маргарита Васильева провела обход вместе с выпускниками и рассказала о специфике работы разных подразделений больницы.

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