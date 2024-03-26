День открытых дверей прошёл в Стругокрасненской межрайонной больнице
День открытых дверей прошёл в Стругокрасненской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Главный врач Дмитрий Мельцер рассказал выпускникам и их родителям об организации медицинской помощи в больнице, о мерах поддержки молодых специалистов, о возможностях работы и карьерного роста в учреждении.
К дню открытых дверей присоединился Псковский медицинский колледж. Заведующая отделением Ольга Алексеева показала присутствующим видеоролик об учёбе и интересных моментах жизни студентов колледжа, а также рассказала об условиях зачисления и проживания.
В конце встречи главная медсестра Маргарита Васильева провела обход вместе с выпускниками и рассказала о специфике работы разных подразделений больницы.
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